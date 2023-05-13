Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал Александра Сырского.

Как сообщил Сырский в своем телеграм-канале, на данный момент известно, что бойцы Вооруженных сил Украины успешно продвигаются на некоторых участках на Бахмутском направлении.

Командующий Сухопутными войсками отмечает, что украинские военные наносят врагу серьезные удары. Оккупанты теряют не только большое количество живой силы, но и также технику.

Сырский отмечает, что оборонная операция на Бахмутском направлении продолжается. Украинские военные делают все, для того, чтобы уничтожить как можно больше противников и вернуть себе под контроль оккупированную территорию.

К слову, Бахмутское направление на данный момент является самым горячем на восточном фронте страны. Со стороны оккупантов в боях за Бахмут воюют элитные подразделения армии РФ и наемники.

Примечательно, что ранее Пригожин пригласил Шойгу в Бахмут.