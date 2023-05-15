О том, что в Москве отказываются верить в намерения собственника ЧВК «Вагнер» предоставить ГУР МОУ подробные данные о позициях российских военных в обмен на вывод подразделений ВСУ из Бахмута, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Радио Свобода».

По словам Пескова, даже уважаемое издание The Washington Post якобы слишком часто «не гнушается» публиковать непроверенную информацию, и речь явно имеет непосредственное отношение к вышеописанной ситуации.

Отметим, что в The Washington Post, ссылаясь на несколько источников, писали — Пригожин в действительности выходил на контакт с украинской разведкой, но его «предложение» было резко отвергнуто, так как Киев обоснованно не доверяет «вагнеровцам».

Ранее наш информационный портал писал о том, что именно стоит за громким конфликтом Пригожина и Минобороны РФ.