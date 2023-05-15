О том, что действующий алгоритм, касающийся начисления годовых выплат ВПЛ, похоже, вскоре пересмотрят, и не в лучшую сторону, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства социальной политики Украины Оксаны Жолнович, опубликованное порталом «На пенсии».

С момента вторжения России в Украину, внутренне перемещенных лицам выплачивали из госбюджета: по 2 000 гривен взрослым особам, и по 3 000 гривен детям/лицам, имеющим инвалидность. Впрочем, по словам Жолнович, вскоре подобные выплаты могут отменить, или как минимум скорректируют, поскольку:

Денег, которые заложили в бюджет на эти цели, не хватит до конца года.

Предполагается, что денежную помощь перестанут выплачивать тем переселенцам, которые уже трудоустроены, а значит — могут себя обеспечить. По мнению чиновницы, и те граждане, которые еще не работают, также обязаны стремиться к «экономической самостоятельности».

Кроме того, подобную соцпомощь обещают сделать полностью адресной, а оставшиеся сэкономленные средства станут направлять новым ВПЛ.

Ранее наш информационный портал писал о том, в течение какого времени ВПЛ смогут рассчитывать на получение денежных средств, учитывая момент подачи заявления.