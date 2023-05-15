О том, что в период проведения июльского саммита в Вильнюсе, страны-союзницы должны будут договориться относительно обновленной программы помощи Украине, включающей переход на военные стандарты Североатлантического Альянса, пишет «НБН», ссылаясь на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, опубликованное в Reuters.

По словам Столтенберга, ожидается, что государства-члены НАТО согласуют многолетнюю программу, касающуюся помощи Украине по переходу от стандартов/доктрин/оборудования эпохи СССР к стандартам/доктринам/оборудованию Альянса, и это позволит нашей стране в дальнейшем «стать полностью совместимой с НАТО».

Генсек НАТО подчеркнул – уже сейчас партнеры Альянса снабжают ВСУ самыми передовыми системами вооружения, что способствует не только успешному противостоянию оккупантам, но и позднее «поможет Украине продвигаться к членству в НАТО».

Ранее мы писали о том, почему государства-члены НАТО не могут обсуждать следующие шаги Украины на пути интеграции в Альянс.