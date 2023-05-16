О том, что Великобритания предоставит нашей стране не менее сотни дронов-камикадзе, изготовленных по специальному проекту, и у этих БПЛА — вдвое больший радиус поражения целей, чем у РСЗО HIMARS, пишет «НБН», ссылаясь на издание The Telegraph.

В частности, данные дроны-камикадзе могут летать на расстояние до 200 километров, и их основная задача – транспортировка и падение с запасом боеприпасов на цель. Отметим, что эти БПЛА разработаны и адаптированы для значительно более низких затрат ресурсов на полет, чем их аналоги, и обладают взрывным «эффектом, сравнимым с попаданием артиллерийского снаряда».

Впрочем, предполагается, что указанные БПЛА поставят в Украину не ранее, чем через несколько месяцев.

Ранее наш информационный портал писал о том, что советник главы Министерства обороны Украины назвал количество F-16, которое хочет получить Киев.