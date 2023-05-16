О том, что ВСУ освободили несколько десятков квадратных километров в пригородных зонах этого города, но в самом Бахмуте, враг все же пытается продвигаться, игнорируя потери от тяжелых боев, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал замглавы Министерства обороны Украины Анны Маляр.

В частности, за последние несколько дней, ВСУ очистили от оккупантов северные и южные пригороды Бахмута, на площади почти в 20 квадратных километров. Однако, путинская армия «несколько продвигается в самом Бахмуте», так как фактически уничтожает город ударами артиллерии, подтягивая в эту выжженную местность подразделения профессиональных десантников, и сейчас продолжаются ожесточенные бои с достаточно переменными результатами.

Учитывая сложившуюся ситуацию, можно сделать вывод: ВСУ делают максимум и даже больше — «это сверхусилие наших бойцов и высокий уровень профессиональности командования обороной», поскольку оккупанты имеют существенное преимущество в людях и вооружении.

Ранее мы писали о том, как Сырский высказался о перспективах для боевиков ЧВК «Вагнер» в Бахмуте.