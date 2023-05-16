О том, что вопреки ресурсному преобладанию российских оккупантов, Силам украинской обороны фактически удалось разрушить вражеские планы, и фронтовой Бахмут, как минимум, станет для противника «мышеловкой», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Telegram-канале командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ, сейчас применяется принцип активной обороны, и Силы обороны частично перешли к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях вокруг Бахмута. Таким образом, «вагнеровцы», практически, «влезли в Бахмут, как крысы в мышеловку».

Также, генерал-полковник обсудил и принял с командирами частей и подразделений «необходимые решения», нужные для продолжения масштабной оборонной операции, «просчитав все возможные сценарии развития событий».

Ранее мы писали о том, почему Сырский уверен, что украинские пехотинцы уже скоро поднимут флаги над Луганском, Донецком и Крымом.