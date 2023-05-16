О том, какие слова прозвучали от личного секретаря кремлевского тирана Дмитрия Пескова, сегодня выступившего на очередном брифинге в Москве, где он подчеркнул — война РФ против нашей страны так и будет продолжаться, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

В частности, представители росСМИ попросили Пескова дать комментарий относительно недавних обстрелов приграничной Белгородской области, на что «рупор Кремля» ответил — эта «СВО», а по сути – полноценные военные действия, начата якобы для недопущения подобных инцидентов.

Отметим, что на этом же брифинге, спикер Путина подчеркнул несколько раз, что Москва осуждает ответные действия защитников Украины самым «решительным образом», и «специальная военная операция» будет «продолжаться, чтобы этого не было».

Ранее на информационный портал писал о том, как Песков отреагировал на новый пакет помощи Украине от Великобритании.