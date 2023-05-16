О том, что сегодняшней ночью, наши силы ПВО «приземлили» еще 6 российских «Кинжалов», то есть суммарно – уже 7, при этом, в арсеналах путинской армии осталось менее 80 ракет подобного типа, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Twitter-аккаунт главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова.

По словам Резникова, это достижение, как минимум, является очередным невероятным успехом украинских Воздушных Сил, так как «за прошедшие сутки, наши защитники неба сбили 6 российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» и 12 прочих ракет».

Таким образом, небезосновательно полагает министр обороны, российские террористы утратили все шансы на взятие верха над нашей страной, поскольку западные системы вооружений отлично подавляют оружие РФ, и за это «спасибо не только украинским ВВС», но и «нашим государствам-партнерам, которые вложили средства в охрану неба над Украиной и всей Европой».

Ранее мы писали о том, как Резников объяснил, что необходимо Украине, чтобы изменить ход войны в этом году.