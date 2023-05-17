О том, что такую «скидку» в 100 процентов, в Украине гарантируют только некоторым гражданам, которые проживают в сельской местности, пишет «НБН», ссылаясь на материал тематического портала «На пенсии».

В частности, подобные льготы на коммунальные услуги есть у пенсионеров, ранее трудоустроенных педагогическими/медицинскими работниками, фармацевтами, библиотекарями, специалистами по защите растений в селах/поселках городского типа.

Кроме того, указанную скидку могут предоставить только при выполнении надлежащих условий: среднемесячный доход пенсионера за 6 месяцев не должен превышать величину дохода, которые дает право на получение налоговой социальной льготы в текущем году — 3 760 гривен.

В ситуации, когда пенсионное пособие превышает вышеописанную сумму, то начисление такой льготы на оплату коммунальных услуг – невозможно, и необходимо лично обратиться в отделения Пенсионного Фонда Украины за оформлением субсидии.

Ранее мы писали, что в Минреинтеграции объяснили, кому автоматически начислят социальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг.