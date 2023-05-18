О том, что в Вашингтоне не станут как-либо комментировать, то, началось ли контрнаступление ВСУ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление советника президента США по нацбезопасности Джейкоба Салливана, опубликованное на официальной странице Белого Дома.

По словам Салливана, в различных СМИ ему постоянно задают вопросы относительно грядущего масштабного наступления Украины, и он вынужден сравнить ожидаемое контрнаступление ВСУ с высадкой в «день Д» (высадка десанта, проведенная 6-го июня 1944-го года на морском побережье Нормандии в период Второй Мировой Войны войсками США/Великобритании/Канады и стран-союзников против Германии), отметив, что подобные виды боевых действий гораздо «более динамичны, многослойны и многогранны», в отличие от американской военной операции в прошлом веке.

Таким образом, советник президента США по нацбезопасности подчеркнул, что не намерен разглашать дату начала этого наступления:

Я позволю украинцам самим охарактеризовать и описать то, что они делают. Я бы просто сказал, что в некоторых частях Украины идут интенсивные боевые действия, что мы видели недавно на примере боев под Бахмутом.

Ранее мы писали о том, что глава Луганской ОВА рассказал о подготовке оккупантов к контрнаступлению ВСУ.