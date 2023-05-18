О том, что по мнению отдельных народных депутатов, теперешняя «минималка» прямо нарушает конституционные права украинцев, и размер утвержденных выплат следует немедленно пересмотреть, пишет «НБН», ссылаясь на законопроект №8431, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, данным проектом закона предлагается внести изменения в ЗУ «О Государственном бюджете Украины на 2023-й год» относительно повышения размера минимальной заработной платы.

Отметим, что ранее в Верховной Раде утвердили «Госбюджет-2023», предусматривающий фиксацию уровня минимальной зарплаты на отметке в 6 700 гривен/ежемесячно, без любой корректировки в большую сторону, в течение всего года.

Впрочем, если новый законопроект, который пока находится на рассмотрении в профильном комитете ВРУ, все же согласуют, то украинцы могут рассчитывать на два этапа повышения «минималки» в текущем году:

с 1-го июля — до 8 100 гривен;

с 1-го октября — до 8 920 гривен.

Следует напомнить, что подобное, но однократное повышение размера минимальной заработной платы, могло произойти и в апреле — до 7 370 гривен, но соответствующий документ так и не был отправлен на голосование.

Ранее наш информационный портал писал о том, каким специалистам в Украине предлагают зарплаты от 100 000 гривен.