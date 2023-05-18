О том, что в водах Черного и Азовского морей, сейчас находится 8-мь судов, которые могут быть задействованы для ракетного обстрела нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, прозвучавшее на YouTube-канале «Радио Свобода».

В частности, по состоянию на 18-е мая, количество российских кораблей и катеров в акваториях Черного и Азовского морей составляет 8-мт единиц. Один из указанных ракетоносителей является подводным, и несет на борту только 4-ре крылатых «Калибра». Однако, скорее всего, данную подлодку могут направить в ее пункт базирования, так как она участвовала в сегодняшней ночной атаке, и военный корабль нуждается в пополнении запасов.

Таким образом, в ОК «Юг» предупреждают о высокой степени угрозы, поскольку вопреки сокращению запасов боеприпасов у надводных и подводных кораблей-ракетоносителей оккупантов после вечерних и ночных ракетных атак, текущая ситуация может резко измениться в худшую сторону.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 18-е мая, из-за ракетной атаки со стороны РФ по территории Украины, в Хмельницкой и Винницкой областях прогремела серия взрывов.