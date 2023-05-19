О том, что уничтожить всю технику, входящую в состав ПВО Patriot вовсе не так просто, как об этом заявляли в РФ, и поврежденный американский ЗРК уже прошел восстановительные работы и отправлен на боевое дежурство, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, опубликованное в «УНИАН».

По словам Игната, зенитно-ракетный комплекс Patriot сформирован из нескольких компонентов, не располагающихся рядом друг с другом, и по этой причине, уничтожить установку весьма сложно: весь комплекс не просто состоит из системы/батарей/дивизионов, то есть не является одной машиной, а работает комплексно с РЛС, радаром, командным пунктом и пусковыми установками, которых в одном дивизионе может быть до 8-ми штук, и вся указанная техника рассредоточена по различным локациям.

Таким образом, Москва сознательно распустила дезинформацию, касающуюся уничтожения ЗРК Patriot, чтобы продемонстрировать «мощность» своего оружия. Но на самом деле, подчеркнул представитель Воздушных сил:

С Patriot все в порядке. Ну да, это война. Иногда может потрепать со стороны, но, я думаю, все уже работает и Patriot будет защищать и дальше нас. Хотим больше этих систем.

Ранее мы писали о том, что стало известно, какую цель защитники неба сбили с помощью ЗРК Patriot.