О том, что основатель ЧВК «Вагнер» приступил к выводу с территории нашей страны самых проверенных и опытных кадров, перебрасывая нанятую «живую силу» в Судан, пишет «НБН», ссылаясь на источники Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ».

Предполагается, что такая «перегруппировка» вызвана тем, что в Судане Пригожин заключил с «Силами быстрой поддержки» новый большой контракт, и именно в эту страну началась передислокация наемников, участвовавших в боях под Бахмутом. Кроме того, в Африку отправят не только «живую силу», но и то самое вооружение, на нехватку которого российский олигарх постоянно жаловался.

В соответствии с информацией источника, Судан, в котором не так давно активизировалась гражданская война, вероятно, станет официальной базой «пригожинцев». Также, африканские подразделения, которые задействуют на этом континенте, переименуют либо в «Оркестр», либо в «Музыкантов», чтобы разграничить наемников от собственно ЧВК «Вагнер». Таким образом, как утверждают журналисты, «вагнеровцы» фактически являются уже ненужными бойцами, и останутся «погибать в мясорубке на территории Украины».

Ранее мы писали о том, что Пригожин надеется убрать с должности главы оборонного ведомства РФ Сергея Шойгу, заменив его другим путинским генералом.