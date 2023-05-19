О том, какие материалы можно отыскать в указанном госреестре, вследствие чего и рассчитывать на выплату пенсии по потере кормильца для нетрудоспособных членов семьи, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного портала «На пенсии».

В частности, в этом перечне можно получить информацию, касающуюся:

ФИО пропавшего;

места/даты рождения;

семейного положения;

места жительства;

местности, в которой исчез военнослужащий;

обстоятельств/времени исчезновения;

примет пропавшего.

Помимо этого, в вышеуказанном реестре будут внесенные сведения относительно наличия/отсутствия судебного решения касательно признания лица без вести пропавшим/объявления погибшим.

Родные военнослужащего смогут рассчитывать на получение выписки в течение месяца после попадания такой информации в реестр. Также, для получения документа можно напрямую обратиться в Министерство внутренних дел с заявкой и копиями документов, подтверждающих личность запрашивающего/степень родственных отношений с пропавшей особой.

Весь надлежащий пакет документации можно направить двумя способами:

обычным письмом на адрес — город Киев, улица Богомольца, дом 10;

на электронный адрес — [email protected] .

Ранее мы писали о том, что в Минреинтеграции объяснили, кому автоматически начислят соцвыплаты на «коммуналку».