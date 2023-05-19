О том, какие материалы можно отыскать в указанном госреестре, вследствие чего и рассчитывать на выплату пенсии по потере кормильца для нетрудоспособных членов семьи, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного портала «На пенсии».
В частности, в этом перечне можно получить информацию, касающуюся:
- ФИО пропавшего;
- места/даты рождения;
- семейного положения;
- места жительства;
- местности, в которой исчез военнослужащий;
- обстоятельств/времени исчезновения;
- примет пропавшего.
Помимо этого, в вышеуказанном реестре будут внесенные сведения относительно наличия/отсутствия судебного решения касательно признания лица без вести пропавшим/объявления погибшим.
Родные военнослужащего смогут рассчитывать на получение выписки в течение месяца после попадания такой информации в реестр. Также, для получения документа можно напрямую обратиться в Министерство внутренних дел с заявкой и копиями документов, подтверждающих личность запрашивающего/степень родственных отношений с пропавшей особой.
Весь надлежащий пакет документации можно направить двумя способами:
- обычным письмом на адрес — город Киев, улица Богомольца, дом 10;
- на электронный адрес — [email protected].
Ранее мы писали о том, что в Минреинтеграции объяснили, кому автоматически начислят соцвыплаты на «коммуналку».