О том, что «Русским добровольческим корпусом» и легионом «Свобода России» начато освобождение территории страны-агрессора от представителей путинского режима на Белгородщине, включая и создание определенных препятствий для путинской армии, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную «Суспильному» спикером Главного управления разведки Минобороны Украины Андреем Юсовым.

По словам Юсова, в этот понедельник, 22-го мая, силами «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России», состоящего исключительно из граждан РФ, проведена успешная операция по освобождению некоторых территорий Белгородщины («зачищена» Козинка и осуществлен вход подразделений сопротивления в Грайворон) от так называемого «режима Путина», предполагающая отбрасывание противника, чтобы создать необходимую «полосу безопасности для защиты украинского гражданского населения».

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