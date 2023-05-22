О том, что по словам представителей российского сопротивления, бойцы их подразделений полностью освободили от войск страны-агрессора село Козинка в Белгородской области РФ, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал легиона «Свобода России».

В частности, в Грайворон уже вошли передовые отряды «Свободы России» и «Русского Добровольческого Корпуса», и на данный момент, понемногу продвигаются вглубь территории РФ. В Telegram-канале легиона «Свобода России» подчеркнули:

Россия будет свободной!

Ранее наш информационный портал писал о том, что россияне массово сообщают о «бавовне» в различных населенных пунктах Белгородской области, в частности, в Грайвороне, Новостроевке и Козинке.