О том, что кадры, которые российские захватчики могут перекинуть в окрестности Бахмута, явно не соответствуют даже стандартам «второй армии мира», пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, прозвучавшее во время эфира телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Юсова, заявления Пригожина относительно «выведения» собственных подразделений из Бахмута вполне логичны, поскольку «вагнеровцы» понесли огромные потери. Однако учитывая уровень подготовки резервов путинской армии, и то, что те уже «давно уже не отвечают стандартам в самой же российской армии», оккупанты могут только гарантировать «количественное подавление», и не более.

Впрочем, даже если ВС РФ передислоцирует резервы под Бахмут, то это будет означать, что те не появятся на иных фронтовых участках, что является невероятным достижением ВСУ, то есть всех «защитников крепости Бахмут, которые в тяжелых условиях и тяжелой ценой, но уже более 9 месяцев сдерживают врага и наносят ему потери в живой силе и технике».

Ранее мы писали о том, что на данный момент, в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои, и со вчерашнего дня практически ничего не изменилось – ВСУ удерживают район вокруг памятника МиГ-17.