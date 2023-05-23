О том, что украинцы, которые достигли возраста выхода на заслуженный отдых, но не располагающие правом на пенсию из-за отсутствия нужного страхового стажа, смогут рассчитывать на получение некоторых выплат, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного портала «На пенсии».

С 1-го января текущего года, для того, чтобы уйти на покой в 60 лет, следует иметь, как минимум, 30 лет страхового стажа. Запросы к страховому стажу, который дает право на выход на пенсию в 60 лет, ежегодно станут расти (до 2028-го года включительно), и чтобы уйти на пенсию в 60 лет, в 2028-м году — нужно не менее 35 лет стажа.

Также, если к 60 годам не накопилось достаточного стажа, в следующий раз можно попытаться выйти на пенсию в 63 года, и тоже только при наличии определенного стажа — не менее 20 лет. Кроме того, к 65 годам, правом на назначение пенсии по возрасту, обладают лица с нижеуказанным страховым стажем:

в 2023-м году — от 15 лет до 20 лет;

в 2024-м году — от 15 лет до 21 года;

в 2025-м году — от 15 лет до 22 лет;

в 2026-м году — от 15 лет до 23 лет;

в 2027-м году — от 15 лет до 24 лет;

с 2028-го года — от 15 лет до 25 лет.

То есть, если у гражданина скопилось менее 15 лет стажа, по достижению возраста 65 лет, он может рассчитывать исключительно на начисление соцпомощи из госбюджета (вместо стандартного пенсионного пособия), составляющей разницу между прожиточным минимумом для особ, утративших трудоспособность (2 093 гривны), и среднемесячным суммарным доходом семьи, в расчете на одного человека за минувшие 6 месяцев, но не более 100-процентного прожиточного минимума для трудоспособных лиц (2 684 гривны).

Ранее мы писали, что в ПФУ рассказали, как можно увеличить размер пенсии самостоятельно.