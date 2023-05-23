О том, что в Украине несколько снизилась стоимость на гречки, риса и макарон в нескольких сетевых супермаркетах, пишет «НБН», ссылаясь на мониторинговые данные профильного портала «Минфин».

Если сравнить с апрелем, то в этом месяце упали цены на некоторые категории круп: гречневая подешевела, в среднем, с 55,09 гривны/килограмм до 51,80 гривны/килограмм, и только в «Метро» гречиху можно отыскать по 44,9 гривны/килограмм, а уже в «Варусе» — по 64,90 гривны/килограмм.

Длинная разновидность риса снизилась в цене, в среднем, с 86,4 гривны/килограмм до 81,55 гривны/килограмм, но ее стоимость на полках магазинов существенно различается: в «Варусе» крупа обойдется в 55,2 гривны/килограмм, а в «Метро» за нее необходимо отдать 107,89 гривны/килограмм. Также, за пропаренный вид риса попросят на кассе 65,9 гривны/килограмм, а за круглый — 79,07 гривны/килограмм.

Стоимость макарон типа «Перо» опустилась с 30 гривен/килограмм до 28,5 гривны/килограмм: в «Метро» — от 26,9 гривны/килограмм, а в «Ашане» — от 32,5 гривны/килограмм.

Ранее мы писали о том, как, согласно данным Госстата Украины, только за 1 год подорожал целы ряд продуктов питания.