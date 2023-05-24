О том, что к концу ночи этой среды, 24-го мая, разведывательный корабль оккупантов «Иван Хурс» (первый, созданный по проекту 18280), после пересечения пролива, Босфор подвергся обстрелу со стороны 3-х морских беспилотников, пишет «НБН», ссылаясь на российский пропагандистский Telegram-канал «Рыбарь».

В частности, атаку БПЛА неуказанной принадлежности, зафиксировали около 5 часов 30 минут сегодняшнего утра, сразу после прохождения Босфорского пролива, в 40 морских милях севернее его. Данный удар, как утверждают в росСМИ, был отражен – согласно предварительным докладам, существенных повреждений этот корабль, не получил.

Отметим, что «Иван Хурс» должен обеспечивать связи и управления российским флотом, вести радиоразведку и радиоэлектронную борьбу, включая отслеживание компонентов американской системы ПРО.

Ранее наш информационный портал писал о том, что 23-го мая, в нескольких десятках километров от центра Брянской области РФ, снова произошел инцидент с очередным возгоранием на одном из промышленных предприятий.