О том, что право на начисление этого пособия определяется, основываясь на сведениях относительно доходов граждан, но некоторая информация может не учитываться при расчете совокупного среднемесячного дохода домохозяйства, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию «Социальной информационной платформы».

Для оформления субсидии, необходимо заполнить документы, основными из которых являются заявление и декларация. Исчисляя суммарный доход, например, исключают надлежащие виды соцпособий или проценты от депозитных вкладов.

Если более подробно, то расчет среднемесячного дохода не затронет:

части пособия, выплачиваемого единовременно во время рождения/усыновления ребенка;

единовременного вознаграждения за звание «Мать-героиня»;

помощи из госбюджета на детей сирот, которые лишены родительской опеки;

помощи на проживание переселенцев и компенсаций расходов на размещение подобных особ;

компенсаций за услугу «муниципальная няня»;

помощи из госбюджета с дополнительным начислением на уход за лицом, имеющим инвалидность с детства/ребенком подгруппы «А»;

сумм с уплаченных/полученных от алиментов;

дотаций на выращивание крупного рогатого скота;

оплат членов избирательных комиссий/задействованных на выборах;

помощи от благотворителей/на погребение/детским домам/многодетным семьям из средств местного бюджета;

единовременной помощи различного происхождения, полученной в течение года;

стоимости путевок/средств реабилитации;

возмещений за вред здоровью, полученному на производстве;

«пакунок малюка»;

помощи жителям Донбасса/Луганщины в рамках благотворительной программы;

доходов от депозитов в банках;

средств из госбюджета на приобретение жилья;

денег за реализацию жилья (если такой договор был заключен только один на протяжении полугода);

денежного довольствия/других выплат военнослужащим, полученным при обеспечении нацбезопасности/отпоре агрессии РФ.

Ранее мы писали о том, как в Украине изменился порядок назначения помощи на оплату «коммуналки».