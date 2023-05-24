О том, что такие изменения предлагается для внутренне перемещенных лиц, а также украинцев, проживающих на территориях, сильнее всего пострадавших от боевых действий, в частности, поправками вводится порядок обязательного перерасчета сумм задолженностей, пишет «НБН», ссылаясь на проект закона №9051, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Если закон вступит в силу, то реструктуризация долгов будет обязательна на все время действия военного положения, включая еще 30 дней после его отмены, не исключая полного списания пеней/штрафов по потребительским кредитам.

Однако, клиент финучреждения, претендующий на подобную реструктуризацию, должен подпадать под один из нижеуказанных критериев:

единственный доход семьи – соцпомощь/пенсионное пособие;

потребитель – отец/мать многодетной семьи, которая получает субсидию на оплату «коммуналки»;

в состав семьи есть особа, получившая инвалидность из-за боевых действий, а суммарный доход всех членов семьи – не более 13 400 гривен.

Ранее мы писали о том, что с 6-го мая счет любого украинца, не исключая военнослужащих и волонтеров, могут заблокировать в упрощенном порядке, при условии наличия даже небольшой задолженности.