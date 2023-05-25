О том, что в правительстве Украины не могли утверждать касательно существования реальной угрозы со стороны северного соседа, так как окончательный день начала вторжения, достоверно не был известен, пишет «НБН», ссылаясь на интервью главы Главного разведывательного управления Министерства обороны Кирилла Буданова, опубликованное изданием New Voice.

По словам Буданова, он вовсе не обвиняет Офис Президента «в слепоте», поскольку предпринимались определенные шаги, которые пытались реализовать ради того, чтобы никакой войны не произошло. Однако уже ближе к дате полномасштабной агрессии РФ, «все стало на свои места», и от высшего руководства нашей страны, не прозвучало «ни одного политического заявления, что войны не будет».

Руководитель ГРУ МОУ подчеркнул — именно наша агентурная сеть предоставила наиболее точные сведения, касающиеся планов российского тирана Владимира Путина, и на данный момент, число внедренных агентов, утверждает Буданов, только возросло:

Речь идет и о людях, близких к Кремлю.

Ранее мы писали о том, что у Буданова заявили, что Украина начала охоту за главными военными преступниками РФ.