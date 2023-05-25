О том, что взрывы и столб густого дыма слышны у важного объекта, расположенного в окрестностях данного города, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале главы городского совета городского захваченного Мелитополя Ивана Федорова.

По словам Федоров, путинская армия, оккупировавшая Мелитополь, похоже «обильно курит» поблизости от захваченного аэродрома – именно там прозвучали приглушенные взрывы и наблюдается сильное задымление. Пока еще неизвестно, какой именно урон нанесен ВС РФ, поскольку выясняется, «что произошло».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Брянской области РФ на этой неделе достаточно «неспокойная» обстановка — во вторник, в 30 километрах от местного регионального центра снова произошел случай с неожиданным пожаром на одном из промышленных предприятий.