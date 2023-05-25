О том, что самый невысокий размер средней пенсионной выплаты начисляют жителям Тернопольской области — 3 997 гривен, а относительно достойные средние пенсии фиксируются в Киевской области — 7 000 гривен, но есть и другие весьма интересные показатели, пишет «НБН», ссылаясь на статистические данные тематического портала «На пенсии».

В частности, пенсионное пособие, соответствующее уровню выше среднего, у украинцев, проживающих:

в Донецкой области — 6 560 гривен;

в Луганской области — 6 049 гривен;

в Днепропетровской области — 5 804 гривны;

в Житомирской области — 5 650 гривен;

в Ровенской области — 5 488 гривен;

в Запорожской области — 5 416 гривен;

в Харьковской области — 5 249 гривен.

Ранее наш информационный портал писал о том, как можно предварительно поднять размер вероятной пенсии, сделав добровольные взносы в Пенсионный Фонд Украины.