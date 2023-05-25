О том, что в США перестали обсуждать возможность усугубления войны РФ против Украины вследствие того, что Силы обороны, с применением американского ЗРК Patriot, результативно «приземлили» несколько российских ракет (якобы не имеющих аналогов), пишет «НБН», ссылаясь на мнение эксперта Defence Express Ивана Киричевского, опубликованное в New Voice.

По словам Киричевского, только после успешного сбивания тех самых 6-ти гиперзвуковых «Кинжалов» в небе Киевом, риторика относительно потенциальной эскалации или же пересечения каких-либо «красных линий» у представителей Белого дома внезапно куда-то исчезла. Кроме того, эксперт Defence Express предполагает, что подобные действия Воздушных сил и привели к положительному решению Вашингтона касательно предоставления Киеву истребителей F-16, так как, похоже, у РФ попросту не осталось никаких «wunderwaffe» — инновационных образцов вооружения.

Ранее наш информационный портал писал о том, что поврежденный американский ЗРК Patriot уже прошел восстановительные работы и отправлен на боевое дежурство.