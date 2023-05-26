О том, что пенсионерам, не соответствующим определенному списку критериев, включая бывшие работников силовых ведомств, не станут повышать размер их выплат, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Обозревателя».

Менее, чем через неделю, с июня, суммы пенсионного пособия пересчитают официально трудоустроенным гражданам пожилого возраста, но под такой очередной пересмотр не подпадут нижеуказанные украинцы:

если пенсионер работает, но скопил требуемые 24 месяца страхового стажа;

если пенсионер, получает выплату выше установленного максимума в 20 930 гривен;

если пенсионер является экс-сотрудником прокуратуры;

если пенсионер получает соцвыплату не по достижению возраста, а ежемесячное пожизненное денежное содержание.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Пенсионном Фонде Украины рассказали, как увеличить размер потенциальной пенсии заранее.