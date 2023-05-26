О том, что Президентом Украины Владимиром Зеленским были подписаны проекты законов, касающиеся расширения списка коммунальных и госучреждений сферы здравоохранения, при которых можно открыть ВВК, и это расширяет возможности для усовершенствования процесса оформления документов и лечения военнослужащих в период действия режима военного положения, пишет «НБН», ссылаясь на законопроекты №9154 и №9158, опубликованные на официальной странице Верховной Рады Украины.

В соответствии с первым законопроектом под номером 9154, военно-врачебным комиссиям разрешили открываться не только при ТЦК и СП или учреждениях здравоохранения Минобороны/СБУ/ прочих военных структур. Теперь допускается их создание на базе учреждений здравоохранения МВД/Госпогранслужбы/Службы внешней разведки/иных государственных и коммунальных учреждений сферы здравоохранения.

Согласно второму законопроекту под номером 9158, предполагается облегчить для военнослужащих процедуры по получению справок, касающихся обстоятельств получения ранений/контузий/травм, одновременно усовершенствовав механизм по оформлению и перенаправлению медицинской документации между воинскими частями и учреждениями сферы здравоохранения.

Ранее мы писали о том, куда могут отправить служить ограниченно пригодных военнообязанных в Украине.