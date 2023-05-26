О том, что вопреки непрекращающимся военным действиям, в нашей стране все же снизилась стоимость некоторым продуктов, пишет «НБН», ссылаясь на данные Государственной службы статистики Украины и ценовой мониторинг экспертов, опубликованный в издании «Фокус».

В частности, с начала 2023-го года, наиболее всего просели цены на нижеуказанные категории товаров:

автотопливо/смазочные материалы — на 12,1 процента;

десяток куриных яиц — на 7 процентов;

аудио- и фототехнику/компьютеры — на 3,8 процента;

растительное масло из семян подсолнечника — на 2,2 процента;

прочие пищевые жиры — на 2,2 процента.

Также, если провести сравнение с январем, рисовая крупа подешевела на 5,4 процента — до 56,7 гривны/килограмм, а гречневая утратила в цене 13,2 процента, и, в среднем, сейчас стоит от 59,79 гривны/килограмм. Кроме того, стали меньше стоить ячневые и пшеничные крупы — на 2 процента и 2,8 процента соответственно.

Ранее мы писали о том, как в Украине изменились цены на гречку, рис и макароны.