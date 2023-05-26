О том, как это можно осуществить в дистанционном формате, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

По мнению Минреинтеграции, украинцам, временно проживающим за пределами своего государства, уже начисляют соцвыплаты в стране пребывания, и потому необходимо отправить отказ от получения финпомощи, назначаемой в Украине. В частности, чтобы прервать получение украинской соцпомощи удаленно, достаточно составить заявку в произвольной форме, указав надлежащие сведения, такие, как:

название органа соцзащиты населения, в котором гражданин поставлен на учет;

ФИО получателя соцпомощи;

адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства/пребывания;

телефонный номер особы;

электронная почта;

вид соцпомощи – за рождение ребенка/на несовершеннолетних, над которыми установлена опека или попечительство/малообеспеченным семьям/для лиц с инвалидностью с детства или для детей с инвалидностью.

Далее следует отослать заявление по электронной почте/через обычную почту по адресу соответствующего органа соцзащиты населения в Украине: все данные контакты органов указаны на официальных страницах районных госадминистраций/исполнительных органов городских или районных советов.

Кроме того, орган соцзащиты, который получил это обращение, сможет отправить отсканированную копию справки о неполучении соцпомощи.

Ранее мы писали о том, кому из украинцев правительство предоставит соцпомощь в 650 000 гривен.