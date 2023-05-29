О том, что после российского обстрела Покровской общины в Синельниковском районе Днепропетровщины, погибла женщина 1972-го года рождения, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную председателем Днепропетровского областного совета Николаем Лукашуком, и опубликованную в «Укринформе».

Вследствие попадания в один из жилых домов, в котором находилось 3 человека (среди них — несовершеннолетний 2011-го года рождения), все они были ранены. Также, женщина 1972-го года рождения, проходящая в момент взрыва данной ракеты по улице – погибла.

Отметим, что Покровская община расположена на пересечении Донецкой и Запорожской областей, и из-за этого обстрела, который начался около 11 часов 30 минут дня, пострадало два населенных пункта: в одном – 1 дом разрушен полностью, 19 повреждено; в другом — 1 дом разрушен и еще 11 повреждены.

Ранее мы писали о том, что в первой половине этого понедельника, около 11 часов 10 минут, ВС РФ снова обстреляли столицу нашей страны.