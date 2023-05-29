О том, что все категории военнослужащих ВСУ радикально скорректируют, одновременно урегулировав нормативы по прохождению службы как в мирное время, та и в период действия военного положения, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Министерства обороны Украины.
В частности, этими нововведениями предусматривается:
- получение военнослужащими постов по должностно-штатным категориям, в соответствии с их действительными воинским званиям;
- введение минимальных/максимальных сроков выслуги к каждому званию;
- присвоение высших должностей согласно рейтинговому принципу;
- внедрение ротации военнослужащих на надлежащих должностях для приобретения необходимого опыта;
- особ, кандидатуры которых отказывались продвигать по службе не менее 2-х раз — рекомендовать к увольнению.
Ранее наш информационный портал писал о том, как успешное контрнаступление ВСУ может повлиять на перспективы интеграции Украины в НАТО.