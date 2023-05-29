О том, что согласно предварительным сведениям, путинская армия сегодня интенсивно наносит массированные удары по Киеву, используя не только дальнобойные ракеты «Искандер», но и, вероятно, свои ПВО-системы, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, прозвучавшее во время трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, скорость, с которой прилетели ракеты – прошло не более 7 минут (в 11 часов 16 минут зафиксированы взрывы, а объявили воздушную тревогу в 11 часов 9 минут), указывает на то, что применялись не только баллистический тип ракет «Искандер», но и существует определенная вероятность ведения огня с помощью зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400 (дальностью поражения целей от 150 до 300 километров). Таким образом, все свидетельствует о том, что оккупанты атаковали Украину еще и с северного направления — из наземных установок.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 29-е мая, РФ совершила комбинированную воздушную атаку на Киев.