О том, что сейчас на Бахмутском направлении фиксируется некоторое затишье, поскольку путинская армия продолжает ротационные мероприятия с «вагнеровцами», пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Череватого, в последнее время наблюдается значительное уменьшение количества боестолкновений – за минувшие 24 часа, вместо 2-х или 3-х, как было ранее, не зафиксировано ни одного: оккупанты продолжают ротацию, отводя ЧВК «Вагнер» подальше, и заменяя «пригожинцев» на ВДВ и мотострелковые подразделения ВС РФ. Подобный отвод наемников весьма «угнетающе действует на тех, кто заходит на их место», так как и регулярные части «тоже уже много участвовали в боях» — у захватчиков два или три раза полностью менялся состав «этих входящих бригад».

Следует отметить, что защитники Украины пользуются такой обстановкой и «щедро насыпают вслед»: за сутки 80 оккупантов ликвидировано, а еще 119 – ранено.

Ранее мы писали о том, что страна-агрессор переключила внимание с Бахмута Донецкой области на другой город, куда перебросила свои основные силы.