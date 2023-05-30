О том, что в период действия военного положения, пенсионное пособие, в основном, назначают автоматически, даже без личного обращения особы соответствующего возраста, но есть определенные нюансы, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания New Voice.

В частности, лицам, ранее выехавшим за границу, рекомендуют отправлять запросы о назначении пенсий через web-портал Пенсионного Фонда Украины: например, на этом сайте заинтересованные особы, смогут подать заявления относительно перевода выплаты пенсий с «Укрпочты» на банковское отделение, без личного посещения банковского учреждения/органов ПФУ.

Кроме того, следует учесть, что после выезда за рубеж, выплата пенсии не прекращается лишь если предварительно был открыт карточный счет. То есть, если пособие доставлялось «Укрпочтой» или гражданин лично приходил в отделение уполномоченного банка за пенсией, то выплата только начисляется на карту, накапливаясь до того момента, пока особа снова не обратится за ней лично.

Также, если пенсионер на протяжении 6 месяцев не снимает средства со своего карточного счета, то за ПФУ остается право на приостановку начисления пенсии, и только основываясь на соответствующем заявлении, данные выплаты возобновляются, а подобное заявление лучше направить с использованием web-портала.

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