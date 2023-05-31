О том, что немецкое правительство объявило о закрытии 4-х из 5-ти российских консульств в стране, пишет «НБН», ссылаясь на сегодняшнее заявление представителя Министерства иностранных дел ФРГ, опубликованное в Reuters.

По словам спикера МИД Германии, подобный шаг является обоснованным ответом на решение Кремля относительно введения ограничений на количество немецких дипломатов в РФ до 350 человек (категоричный срок на отзыв – конец текущего года).

Кроме того, диппредставительства Германии в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске также закроют, и останутся только посольство ФРГ в Москве и консульство в Санкт-Петербурге.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Шольц рассказал, на какой сценарий войны в Украине россияне могут не рассчитывать.