О том, что на территории Курска и Ростова-на-Дону начали возводить гигантские комплексы, предназначенные для сортировки/исследования/хранения мертвой «живой силы» оккупантов, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал ГУР Министерства обороны Украины.

Площадь каждого подобного объекта составит не менее 4 квадратных километров, и на их территории расположат:

несколько пунктов для проведения следственных мероприятий/анализа трупов;

холодильные камеры на 1 000 мест;

складские помещения с гробами/прочими погребальными аттрибутами;

залы прощания.

На строительство такого комплекса для «утилизированных» захватчиков в Ростове-на-Дону выделили около 600 миллионов рублей, а в Курске — не менее 800 миллионов рублей.

Таким образом, подчеркивают в ГУР МОУ, возведение вышеуказанных комплексов на территории РФ указывает на факт — путинский режим отправляет свои вооруженные силы на «смертельный конвейер, но не справляется с потоком погибших».

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