О том, что после полномасштабной войны РФ против Украины, ВСУ смогли потопить 18 российских боевых плавсредств, включая большой десантный корабль, катера типов «Раптор»/«Серна», помимо пресловутого ракетного крейсера «Москва», пишет «НБН», ссылаясь на заявление командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТелеканалРада».

По словам Неижпапы, тот самый крупный десантный корабль, Сухопутные войска затопили в водах рядом с побережьем Бердянска, еще 2 корабля повредили и «отправили» на долгосрочный ремонт, а ВМС полностью уничтожили 1 десантный катер типа «Серна» и несколько десантных катеров типа «Раптор», использовавшихся для проведения операций по захвату острова Змеиный. Прочие, пока еще уцелевшие корабли противника, сейчас базируются в портах, подконтрольных стране-агрессору.

Ранее мы писали о том, почему Путин приуменьшил значение атаки дронов на Москву.