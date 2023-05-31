О том, что ДРГ путинской армии не смогла «просочиться» через рубежи Украины на Харьковщине, и потому оккупанты скрылись, получив существенные потери, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, прозвучавшее в период трансляции информационного телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Синегубова, во вторник, 30-го мая, диверсионно-разведывательная группа оккупантов предприняла весьма неудачную попытку пересечения границы поблизости от села Зеленое в Харьковской области. Предполагается, что подобным образом ВС РФ намеревались прощупать наши оборонные позиции, но поскольку граница находится под надежной защитой, шансов на успех у врага фактически отсутствовали — под огнем защитников Украины захватчиков принудили отойти с потерями.

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