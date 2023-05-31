О том, что на территории захваченного Россией Крымского полуострова, в городе Севастополе, внезапно зазвучала суматошная стрельба, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал издания «Крым.Реалии».

В частности, утром этой среды, 31-го мая, в 11 часов 40 минут, в Севастополе фиксируются звуки беспорядочного огня из автоматического стрелкового оружия. Как утверждают свидетели инцидента, стрельба началась неожиданно и прерывисто, а характер очередей схож с действиями, предусмотренными для сбивания воздушных объектов.

Отметим, что в прибрежной зоне Стрелецкой бухты (место дислокации военных кораблей оккупантов), располагаются несколько воинских частей страны-агрессора, которые обеспечивают охрану акватории Черного моря.

Ранее мы писали о том, что Наталья Гуменюк предупредила о подготовке масштабной ракетной атаки с моря в сочетании с БПЛА путинскими оккупационными силами.