О том, что нормы пенсионного законодательства Украины позволяют учитывать страховой стаж даже нетрудоустроенным гражданам, если они подпадают под определенные критерии, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в официальном Facebook-аккаунте Пенсионного Фонда Украины.

В частности, при отсутствии официального трудоустройства, начисление страхового стажа не прерывается лишь в одной ситуации — при присвоении статуса безработного в Центрах занятости населения (ЦЗН) и получения соответствующего пособия: это может быть соцпомощь по безработице (за исключением единовременной выплаты на создание безработным собственного бизнеса) или материальная выплата за профессиональную подготовку/переподготовку/повышение квалификации.

Стоит отметить, что исчисляют потенциальную пенсию за период поставки на учет в ЦЗН, основываясь на доходах в размере минимальной заработной платы.

Ранее мы писали о том, что рассчитывать на получение надлежащего статуса безработного можно теперь только после предоставления некоторых документов.