О том, что под массированный удар врага попали общины в Бериславском и Херсонском районах, где из-за действий оккупантов фиксируются масштабные разрушения жилых построек, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

Артиллерийский обстрел со стороны ВС РФ велся по селу Днепровскому в Херсонском районе, и там из-за атаки оккупантов погиб 64-летний мужчина. В селе Широкая Балка Станиславской общины, вследствие вражеского обстрела пострадала девочка 3-х лет – у ребенка ранена голова, и несовершеннолетняя госпитализирована в ближайшем медучреждении.

Также, на территории Херсона разрушены десятки частных домов, многоэтажки, уничтожены автомобили, линии электропередач и дороги. Кроме того, ранен 65-летний украинец, тоже своевременно отправленный на госпитализацию в больницу.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Воздушных силах ВСУ сообщили подробности атаки на Киев в ночь на 1-е июня.