О том, за какие продукты питания украинцы теперь станут платить больше, а за какие – меньше, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг «Института аграрной экономики».

Стали стоить немного меньше с приходом весны, если сравнивать с декабрем 2022-го года: обычная гречневая крупа — на 19,9 процента, свекла — на 20 процентов, крупа пшеничная – минус 7 процентов, яйца – минус 6,9 процента, рис – минус 4,9 процента, ячневая крупа — минус 3,3 процента, манная крупа – минус 2,9 процента, свиное сало – минус 2,3 процента, растительное масло — минус 1,8 процента и мука — минус 1 процент.

Лидером роста стоимости на продукты, против декабря 2022-го года, стала морковь – она подорожала на 96,5 процента. Лишь немного отстают от этого корнеплода белокочанная капуста — на 83,5 процента и лук — стал дороже на 72 процента. Если провести сравнение с этим мартом, то в последующие месяцы также подорожали: яблоки – плюс 18,6 процента, морковь – плюс 11 процентов, свинина – плюс 8,5 процента, капуста белокочанная – плюс 6,9 процента, пшено – плюс 3,3 процента, детского питание в молочных смесях – плюс 3,1 процента и говядина – плюс 2,2 процента.

Ранее мы писали о том, какие продукты питания в Польше дешевле, чем в Украине.