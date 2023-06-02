О том, что за принятие таких людей на работу, правительство Украины гарантирует выплату компенсаций, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности, государство предусмотрело начисление компенсаций на оплату труда за устройство на работу граждан с официальным статусом безработного ВПЛ, однако эти суммы станут выплачивать не более, чем 6 месяцев (в течение каждого нечетного месяца): основное условие — своевременное предоставление гарантий занятости переселенцу за время, превышающее срок выплаты в 2 раза. Размер подобной компенсации привязан к фактическим расходам на оплату труда таких особ, но составляет не более 2-х минимальных зарплат (13 400 гривен). Отметим, что работодатели смогут оформить компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство особ (если заключен срочный/бессрочный трудовой договор/контракта, включая совместительство), которые стали ВПЛ только после 24-го февраля 2022-го года.

Такие компенсации начисляют ежемесячно в течение 2-х месяцев в размере 6 700 гривен за каждого трудоустроенного. Также, нанимателям смогут компенсировать расходы на поднятие квалификации/профессиональную переподготовку ВПЛ, если переселенец получит гарантированное место работы не менее чем на 1 год.

Для подачи заявки на выплату компенсации, работодателям необходимо обратиться в ЦЗН (Центр занятости населения), составив там специальное заявление, и предоставив копии надлежащей документации (заверенной согласно установленному порядку) относительно принятия на работу ВПЛ.

Ранее мы писали о том, что действующий механизм, касающийся начисления годовых выплат ВПЛ, похоже, вскоре пересмотрят, и не в лучшую сторону.