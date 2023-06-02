О том, кого затронет подобная корректировка соцвыплат в большую сторону, пишет «НБН», ссылаясь на видеоматериал, опубликованный в официальном Facebook-аккаунте Пенсионного Фонда Украины.

Как стало известно, пенсионеры, продолжающие официально работать, могут рассчитывать на начисление пенсий сразу за апрель, май и июнь. Впрочем, для некоторых пожилых украинцев такой перерасчет окажется несущественным, поскольку размер привязан к накопленному страховому стажу и текущей зарплаты пенсионера: повышение пройдет в индивидуальном порядке и составит от 100 гривен до 1 200 гривен, в зависимости от доходов за последние 2 года. Следует отметить, что зарплату для такого перерасчета учтут с 1-го июля 2000-го года, включая 2 года предыдущего периода индексации — с 1-го марта 2021-го по 28-е февраля 2023-го года.

Поднимут выплаты с июня тем пенсионерам, которые на 1-е апреля получили не менее 24-х месяцев страхового дополнительного стажа, и после последнего перерасчета пособия прошло как минимум 2 года. Также, получат надбавки те граждане, которым не осуществлялся перерасчет на протяжении 2-х лет, так как эти пенсионеры прекратили работать через несколько месяцев после раннего перерасчета.

В частности, по 1 000 гривен доплатят гражданам, сейчас получающим пособие в размере 5 840 гривен и ушедшим на заслуженный отдых со страховым стажем менее 35 лет. Тем, кто располагает 35 годами стажа, коэффициент в алгоритме перерасчета с апреля — несколько больше: вместо 0,35 — 0,37.

Ранее мы писали о том, как подтвердить свой накопленный стаж при отсутствии трудовой книжки на руках.