О том, на какую сумму выплат стоит рассчитывать после выхода на заслуженный отдых, можно узнать, воспользовавшись специальным сервисом «Пенсионный калькулятор». Об этом пишет «НБН», ссылаясь на материал, опубликованный на официальной странице Пенсионного Фонда Украины.

С помощью «Пенсионного калькулятора» можно заранее уточнить размер пенсионного пособия по возрасту с учетом некоторых моментов и нюансов при проведении расчетов (получаемой официальной зарплаты и накопленного страхового стажа). Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

в персональном кабинете на панели web-портала ПФУ отыскать закладку «Пенсионный калькулятор», предварительно авторизовавшись;

проверить/актуализировать информацию о себе;

остановиться на алгоритме расчета пенсии;

определиться с датой обращения;

нажать кнопку «Сохранить и рассчитать», чтобы сосчитать размер пособия.

Окончательные результаты сохранятся в персональном кабинете, и с ними можно будет ознакомиться в любой момент.

Ранее мы писали о том, как, начиная с этого июня, украинцам снова пересчитают размер пенсионных пособий.