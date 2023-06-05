О том, что к такой информации будут прикреплять как имя клиента, так и наименование субъекта хозяйствования, осуществивших соответствующие транзакции, пишет «НБН», ссылаясь на письмо НБУ №25−0005/38228, опубликованное на профильном портале «Минфин».

В частности, НБУ будет получать данные по нижеуказанным типам финопераций:

переводам средств между физическими лицами;

пополнениям/снятиям наличных с карточных счетов в кассах/банкоматах;

оплатам в Сети;

перечислениям средств с карты на расчетные счета компаний/зачислениям на карты клиентов со счетов компаний.

Стоит отметить, что в подобные отчеты станут вносить операции на любые суммы, так как в этом «Письме» отдельно не уточняется порог, с которого транзакция может отслеживаться.

Ранее мы писали о том, какой прогноз по индексу инфляции сделали в НБУ на 2023-й год.