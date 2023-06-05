О том, необходимо ли вставать украинцам-переселенцам на воинский учет, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Как стало известно, военнообязанные мужчины, являющиеся внутренне-перемещенными лицами, то есть которые сменили фактическое место жительства, обязаны встать на воинский учет, посетив ТЦК и СП в личном порядке, взяв с собой паспорта и военно-учетные документы, поскольку указанный вопрос разъясняется в «Правилах воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов».

Также, чтобы рассчитывать на получение целого списка административных услуг, военнообязанным мужчинам следует оформить надлежащие военно-учетные документы, так как без них не удастся официально трудоустроиться, сменить семейное положение или реализовать недвижимую собственность.

Кроме того, при нарушении правил воинского учета, в Украине введена административная ответственность: за первое несоблюдение норм законодательства, предусматривается штраф от 510 до 850 гривен, а за повторное – 1 700 гривен.

Ранее мы писали о том, что эксперт рассказал, могут ли военнообязанным украинцам вручать мобилизационное предписание за рубежом.